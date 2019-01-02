Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи 3 января 2019 года запланировано на 23:00 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 3.60.

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Политика Политика В бундестаге прогнозируют ухудшение отношений с Россией Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином в 2019 году.

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске Все 39 погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.

Политика Политика Арестованный в России американец оказался также британским подданным Арестованный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан является не только гражданином США, но и подданным Великобритании.

Происшествия Происшествия Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.

Происшествия Происшествия Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео

Происшествия Происшествия Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена В Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения перекрытий одного их подъездов 10-этажного жилого дома.

Происшествия Происшествия Из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске спасли собаку После завершения поисково-спасательных работ на месте взрыва бытового газа и обрушения подъезда дома в Магнитогорске сотрудники МЧС извлекли из-под завалов живую собаку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Армия и оружие Армия и оружие Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.

Политика Политика В США палата представителей приняла новый проект бюджета 22 декабря 2018 года в США официально произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку двум партиям не удалось согласовать бюджет, так как республиканцы во главе с Трампом потребовали выделения значительных средств на строительство стены на американо-мексиканской границе, а демократы отказались одобрять эту идею.

Политика Политика Трамп снова сделал мем в стиле «Игры престолов» На картинке изображен Трамп, а снизу находится подпись "стена близко", которая выполнена характерным шрифтом, использующимся в сериале "Игра престолов".

Происшествия Происшествия Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.

Политика Политика На Украине начали расследовать попытку захвата власти Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.

Гаджеты Гаджеты Первый складной Xiaomi показали на видео В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.

Происшествия Происшествия В Новочеркасске частично обрушилось четырехэтажное здание Стена четырехэтажного здания частично обрушилась в Новочеркасске, из него эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Происшествия Происшествия В Башкирии при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Гаджеты Гаджеты Qualcomm внесла обеспечительный платеж для запрета iPhone 7 в Германии Поставщик чипов для мобильных телефонов Qualcomm внес обеспечительный платеж в размере €1,34 млрд, необходимый для вступления в силу решения суда о запрете продаж в Германии iPhone 7 и iPhone 8. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Происшествия Происшествия Состояние спасенного в Магнитогорске младенца остается стабильным

Происшествия Происшествия Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области По меньшей мере пять человек погибли в Новгородской области при пожаре в частном доме в деревне Большое Боротно.

Общество Общество Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".

Политика Политика На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла Тираж рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который был отправлен на Украину в преддверии праздничного богослужения 7 января, задержали на местной таможне.

Происшествия Происшествия На северо-западе Москвы машина сбила двух пешеходов и загорелась Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы, после чего автомобиль загорелся.

Космос Космос Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.

Происшествия Происшествия В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП Четыре человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин в Свердловской области, в их числе двое детей.

Политика Политика Митрополит Польши отказался признавать новую церковь на Украине Митрополит Варшавский и всей Польши Савва отправил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором заявил, что польская церковь не намерена признавать автокефальную украинскую церковь, а также не согласна с результатами объединительного собора.

Хоккей Хоккей Овечкин 14-й раз подряд забросил 30 шайб в сезоне НХЛ Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате.

Экономика Экономика Акции Apple упали более чем на 9% На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов.

Хоккей Хоккей «Тампа» уверенно обыграла «Лос-Анджелес», Кучеров набрал четыре очка «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.