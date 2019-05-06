Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0Газета.Ru 14:47
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
|22′
|35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
|44′
Фил Фоден
Лерой Сане
|56′
Венсан Компани
|70′
|75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
|80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
|85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|86′
Габриэл Жезус
|89′
|90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
|90′+1′
|57%
|Владение мячом
|43%
|86%
|Процент точных передач
|79%
|11
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|12
|12
|Фолы
|5
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
19
Сане
8
Гюндоган
5
Стоунз
20
Силва
33
Жезус
7
Стерлинг
1
Шмейхель
14
Перейра
6
Эванс
15
Магуайр
3
Чилуэлл
19
Барнс
25
Ндиди
38
Чоудури
7
Грэй
9
Варди
8
Ихеаначо
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:06, Ашберн
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель
Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся.
Обновлено в 08:45
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Общество
«Россия» летом будет летать из Магадана в Москву ежедневно. Этих рейсов недостаточно для Колымы
Напомним, что в феврале сенатор от Колымы Анатолий Широков рассказал, что спикер СовФеда Валентина Матвиенко пыталась оказать содействие в открытии 8-го рейса.
Обновлено в 18:36
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Политика
Помпео рассказал о переговорах с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 17:05
Общество
Литий – лекарство от депрессии или вред
Литий широко применяется в психиатрии — как лекарство для пациентов с биполярным расстройством.
Обновлено в 17:00
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Политика
Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Мать собирается курировать гастрольный тур сына. Музыкальное шоу талантов The X Factor выходит в Великобритании с 2004 года.
Обновлено в 06:28
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
России отвели третье место по расходам на оборону
Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Космос
В России изготовили кресло для первого космонавта из ОАЭ
Обновлено в 05:09
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Наука
Найдено новое место зарождения человеческой цивилизации
Обновлено в 01:50
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия
Авиакатастрофа в Мексике унесла жизни 13 человек
Обновлено в 17:31
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Политика
Торгпред США подтвердил намерение поднять пошлины на товары из КНР
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил намерения Вашингтона поднять пошлины на товары из Китая в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 по Москве), передает агентство Блумберг.
Обновлено в 19:01
Хоккей
Бабенко перешел из «Северстали» в «Трактор»
Нападающий Егор Бабенко продолжит карьеру в «Тракторе». 22-летний форвард перешел в челябинский клуб в результате обмена из «Северстали».
Обновлено в 12:53