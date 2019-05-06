Футбол

Манчестер Сити — Лестер 1:0Газета.Ru 14:47

Манчестер Сити — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
22′
35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
44′
Фил Фоден
Лерой Сане
56′
Венсан Компани
70′
75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
86′
Габриэл Жезус
89′
90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
90′+1′
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

Советский спорт16:58

Шедевр от Компани приблизил «Манчестер Сити» к титулу Премьер-лиги

Евро-футбол.ру16:53

Компани — о голе в ворота «Лестера»: только я мог одолеть Шмейхеля в такой день

Чемпионат17:38

Бешеный удар Компани, который приблизил чемпионство «Ман Сити». Это его первый гол в сезоне

Sport24.ru17:45

Золотая пушка Компани. «Сити» – в шаге от чемпионства

Спорт-Экспресс18:10

Компани о победном голе «Лестеру»: «Забивал такие на тренировках!»

Sports.ru18:20

«Манчестер Сити» повторил рекорд XIX века. Такого в Англии добивались только 2 клуба

Матч ТВ17:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:06, Ашберн
Происшествия

Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обновлено в 10:18
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель

Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся.
Обновлено в 08:45
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Общество

«Россия» летом будет летать из Магадана в Москву ежедневно. Этих рейсов недостаточно для Колымы

Напомним, что в феврале сенатор от Колымы Анатолий Широков рассказал, что спикер СовФеда Валентина Матвиенко пыталась оказать содействие в открытии 8-го рейса.
Обновлено в 18:36
Общество

Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»

После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 14:50
Политика

Помпео рассказал о переговорах с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 17:05
Общество

Литий – лекарство от депрессии или вред

Литий широко применяется в психиатрии — как лекарство для пациентов с биполярным расстройством.
Обновлено в 17:00
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Политика

Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Мать собирается курировать гастрольный тур сына. Музыкальное шоу талантов The X Factor выходит в Великобритании с 2004 года.
Обновлено в 06:28
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

России отвели третье место по расходам на оборону

Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Космос

В России изготовили кресло для первого космонавта из ОАЭ

Обновлено в 05:09
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено в 18:04
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Наука

Найдено новое место зарождения человеческой цивилизации

Обновлено в 01:50
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия

Авиакатастрофа в Мексике унесла жизни 13 человек

Обновлено в 17:31
Кино

Бесплатный показ военных фильмов организуют на ВДНХ в честь Дня Победы

Обновлено в 12:00
Общество

Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле

Обновлено в 11:36
Политика

Торгпред США подтвердил намерение поднять пошлины на товары из КНР

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил намерения Вашингтона поднять пошлины на товары из Китая в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 по Москве), передает агентство Блумберг.
Обновлено в 19:01
Хоккей

Бабенко перешел из «Северстали» в «Трактор»

Нападающий Егор Бабенко продолжит карьеру в «Тракторе». 22-летний форвард перешел в челябинский клуб в результате обмена из «Северстали».
Обновлено в 12:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Венсан Компани
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное