Манчестер Сити — Лестер 1:0Газета.Ru вчера в 14:47

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Политика Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера Министерство юстиции США выпустило новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы объяснить причину удаления некоторых данных из первой версии документа, пишет BuzzFeed.

Происшествия Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.

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Происшествия В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100 Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".

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