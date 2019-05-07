Манчестер Сити — Лестер 1:0Газета.Ru 14:47

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Экономика Morgan Stanley сворачивает деятельность в России "Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.

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