Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0Soccer.ru вчера в 16:51
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
|22′
|35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
|44′
Фил Фоден
Лерой Сане
|56′
Венсан Компани
|70′
|75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
|80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
|85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|86′
Габриэл Жезус
|89′
|90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
|90′+1′
|57%
|Владение мячом
|43%
|86%
|Процент точных передач
|79%
|11
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|12
|12
|Фолы
|5
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
19
Сане
8
Гюндоган
5
Стоунз
20
Силва
33
Жезус
7
Стерлинг
1
Шмейхель
14
Перейра
6
Эванс
15
Магуайр
3
Чилуэлл
19
Барнс
25
Ндиди
38
Чоудури
7
Грэй
9
Варди
8
Ихеаначо
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером» в матче 37-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Сити» вышел на первое место и опережает «Ливерпуль» на одно очко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Букмекеры: «Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ с вероятностью 81%
Bookmaker-ratings.ruвчера в 05:16
Футбол сегодня. Манчестер Сити – Лестер Сити. Ставки эксперта Footballtips на матч АПЛ
Букмекеры.рфвчера в 06:02
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия
Озвучены версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 00:13
Общество
Генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой прошла без авиации
Генеральная репетиция парада Победы прошла сегодня утром в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.
Обновлено в 04:28
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100
"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.
Обновлено в 05:27
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Политика
Стартовали переговоры Лаврова и Помпео
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео стартовала в финском городе Рованиеми.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Футбол
Обляков стал лучшим игроком 27-го тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назван лучшим футболистом 27-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 04:35
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 мая
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 мая, составляет 65,3350 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 06:21
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой
Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Религия
Православные отмечают Пасху усопших
Обновлено в 02:58
Экономика
Morgan Stanley завершит работу в России
Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley свернет банковскую, брокерскую и депозитарную деятельность в России.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Наука
Изменение климата ускорило распространение банановой болезни
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Представлены новые смартфоны ZTE Axon 10 Pro и ZTE Axon 10 Pro 5G
ZTE Axon 10 Pro оснастили мощным процессором Snapdragon 855 и памятью Sandisk iNAND 8521, которая обеспечивает скорость чтения до 800 МБ / с, а скорость записи до 500 МБ / с. Экран в аппарате 6, 47-дюймовый с разрешением Full HD +.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика
В Германии назвали условия снятия санкций с России
В Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман озвучил условия снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 16:59
Гаджеты
Четыре модуля, диафрагма F/1,4, отдельная камера для макросъемки. Стали известны характеристики камеры Honor 20 Pro
Главным модулем станет 48-мегапиксельный Sony IMX586, а диафрагма объектива составит F/1,4, что позволит делать качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.
Обновлено в 05:46
Авто
Названы самые популярные марки авто с пробегом в Санкт-Петербурге
Рынок легковых машин с пробегом в Санкт-Петербурге за первый квартал 2019 года показал падение на 5,4% до 38,5 тыс. единиц.
Обновлено в 01:37
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12