Манчестер Сити — Лестер 1:0Soccer.ru вчера в 16:51

«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером» в матче 37-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Сити» вышел на первое место и опережает «Ливерпуль» на одно очко.

Общество Генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой прошла без авиации Генеральная репетиция парада Победы прошла сегодня утром в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.

Экономика Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.

Происшествия Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100 "Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.

Политика Стартовали переговоры Лаврова и Помпео Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео стартовала в финском городе Рованиеми.

Футбол Обляков стал лучшим игроком 27-го тура РПЛ Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назван лучшим футболистом 27-го тура премьер-лиги.

Финансы ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 мая Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 мая, составляет 65,3350 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Экономика Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.

Шоу-бизнес Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.

Экономика Morgan Stanley завершит работу в России Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley свернет банковскую, брокерскую и депозитарную деятельность в России.

Политика Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.

Гаджеты Представлены новые смартфоны ZTE Axon 10 Pro и ZTE Axon 10 Pro 5G ZTE Axon 10 Pro оснастили мощным процессором Snapdragon 855 и памятью Sandisk iNAND 8521, которая обеспечивает скорость чтения до 800 МБ / с, а скорость записи до 500 МБ / с. Экран в аппарате 6, 47-дюймовый с разрешением Full HD +.

Происшествия Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Политика В Германии назвали условия снятия санкций с России В Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман озвучил условия снятия санкций с России.

Авто Названы самые популярные марки авто с пробегом в Санкт-Петербурге Рынок легковых машин с пробегом в Санкт-Петербурге за первый квартал 2019 года показал падение на 5,4% до 38,5 тыс. единиц.

Авто Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ» На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.