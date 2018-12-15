Футбол
Манчестер Сити — Эвертон 2:0 (2-й тайм)
Манчестер Сити — Эвертон 2:0 (2-й тайм)Чемпионат02:25
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
|19′
Люка Динь
Габриэл Жезус
|22′
Габриэл Жезус
|50′
|70%
|Владение мячом
|30%
|87%
|Процент точных передач
|73%
|3
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|–
|2
|Отборы
|7
|2
|Фолы
|6
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
18
Делф
20
Силва
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
26
Марез
33
Жезус
2 ×
19
Сане
1
Пикфорд
23
Коулмэн
5
Зума
4
Кин
13
Мина
12
Динь
30
Ришарлисон
8
Гомиш
10
Сигурдссон
20
Бернард
29
Кэлверт-Льюин
Эвертон
Расстановка 5‑4‑1
Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон». Начало встречи 15 декабря 2018 года запланировано на 15:30 мск.
Чемпионат02:25
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«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч 17 тура английской Премьер-лиги 15 декабря 2018 года
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