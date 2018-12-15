Футбол

Манчестер Сити — Эвертон 2:0 (2-й тайм)
Чемпионат
02:25

Манчестер Сити — Эвертон
2 – 0
2-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
19′
Люка Динь
Габриэл Жезус
22′
Габриэл Жезус
50′
Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон». Начало встречи 15 декабря 2018 года запланировано на 15:30 мск.
Чемпионат02:25

Подробнее о событии

Пол Мерсон: «Эвертон» остался тем же, «Манчестер Сити» легко победит

Чемпионат02:25

Аспиликуэта: «Нам помогла победа над „Манчестер Сити“»

Soccer.ru01:28

Первое туринское дерби Роналду и битва Слуцкого с соседом. Что смотреть в субботу в Европе

Спорт-Экспрессвчера в 16:10

Где смотреть матч Манчестер Сити - Эвертон

Евро-футбол.рувчера в 18:02

Клопп угробит Моуринью, «Реал» помучается с «Райо». Смачные прогнозы на выходные

Eurosport.ruвчера в 11:41

«Манчестер Сити» – «Эвертон»: будет ли матч результативным?

Все про Спорт рувчера в 08:59

«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч 17 тура английской Премьер-лиги 15 декабря 2018 года

LiveSport.ru13 декабря в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Футбол

Бэйл получил травму в матче с ЦСКА

Главный тренер "сливочных" Сантьяго Солари на пресс-конференции перед игрой с "Райо Вальекано" сообщил, что Бэйл получил повреждение лодыжки в игре Лиги чемпионов против ЦСКА, поэтому его участие в субботней игре находится под вопросом.
Обновлено в 05:56
Футбол

Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне восстановился после травмы колена и попал в число запасных на матч с "Эвертоном".
Обновлено в 06:41
Футбол

Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду, ведь это лучший игрок в мире»

Защитник мадридского «Реала» Марсело считает, что летний уход в «Ювентус» Криштиану Роналду – потеря для сливочных.
Обновлено в 02:17
Футбол

Диего Коста останется в «Атлетико»

В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 15 матчей в разных турнирах, в которых забил 4 мяча сделал две результативные передачи.
Обновлено в 07:52
Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
Футбол

Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.
Обновлено в 08:10
Футбол

ФК «Краснодар» ушел в зимний отпуск

Обновлено в 08:27
Футбол

«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена

Кристенсену нравится вариант с переходом в «Барселону» на правах аренды, но «Челси» такое развитие событий не устраивает.
Обновлено в 05:18
Футбол

Жозе Моуринью: «Я люблю свою работу больше, чем когда-либо»

Обновлено в 07:38
Футбол

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
Футбол

Подруга Кокорина: Сашу могут освободить до Нового года

Подруга Кокорина, слова которой приводит «Р-Спорт», считает, что есть вероятность освобождения Александра и Кирилла 18 декабря, до Нового года.
Обновлено в 08:30
Футбол

«Рома» намерена приобрести полузащитника «Янг Бойз» в январе

«Рома» заинтересована в услугах полузащитника «Янг Бойз» Секу Саного, и в зимнее трансферное окно планирует приобрести игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 07:12
Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

Греческий клуб выплатит «Баварии» более €32 тысяч по решению УЕФА

Отмечается, что в течение месяца греки обязаны выплатить "Баварии" €32 880, то есть по €10 за каждый из 3 288 билетов, проданных немецким болельщикам.
Обновлено в 04:41
Футбол

Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эвертон
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное