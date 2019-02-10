Футбол
«Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00Чемпионат 08:00
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
|4′
Серхио Агуэро
|13′
Серхио Агуэро
|19′
Илкай Гюндоган
|25′
|52′
Росс Баркли
Матео Ковачич
Серхио Агуэро
|56′
|60′
Жоржиньо
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|65′
|65′
Педро Родригес
Рубен Лофтус-Чик
Кевин де Брюйне
Рияд Марез
|68′
|69′
Маркос Алонсо
|73′
Маркос Алонсо
Эмерсон Палмьери
Фернандиньо
Давид Сильва
|75′
Илкай Гюндоган
|77′
Рахим Стерлинг
|80′
|55%
|Владение мячом
|45%
|92%
|Процент точных передач
|87%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|7
|9
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
35
Зинченко
26
Марез
21
Сильва
8
Гюндоган
20
Силва
33
Жезус
7
Стерлинг
2 ×
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
12
Лофтус-Чик
9
Игуаин
10
Азар
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня, 10 февраля, на стадионе «Этихад — сити оф Манчестер» состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии 10 февраля 2019
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