«Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00Чемпионат 08:00

Сегодня, 10 февраля, на стадионе «Этихад — сити оф Манчестер» состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Происшествия Борт МЧС доставил из Багдада в Москву 27 российских детей Спецборт МЧС России доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем иракской столицы.

Происшествия Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева» В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.

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Происшествия Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцем дорогу решили перегородить «живым щитом».

Происшествия В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.

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Транспорт Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин "По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.

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Происшествия Глава полиции Киева извинился за фразу «ложись, Бандера» Глава полиции Киева Андрей Крищенко извинился за сотрудника который при задержании людей возле Подольского райотдела крикнул фразу "ложись, Бандера!", передает "Украинская правда".

Общество «Победа» отказалась от введения платных бумажных стаканчиков Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» по решению прокуратуры отказалась от введения платы за использование пассажирами бумажных питьевых стаканчиков для воды.

Кино В новой серии «Простоквашино» Дядя Фёдор впервые влюбляется «Союзмультфильм» опубликовал новый эпизод «Простоквашино». Серия получила название «Вишневая феерия». В ней Дядя Фёдор впервые влюбляется.