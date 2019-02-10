Футбол

«Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00Чемпионат вчера в 08:00

Манчестер Сити — Челси
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
Серхио Агуэро
13′
Серхио Агуэро
19′
Илкай Гюндоган
25′
52′
Росс Баркли
Матео Ковачич
Серхио Агуэро
56′
60′
Жоржиньо
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
65′
65′
Педро Родригес
Рубен Лофтус-Чик
Кевин де Брюйне
Рияд Марез
68′
69′
Маркос Алонсо
73′
Маркос Алонсо
Эмерсон Палмьери
Фернандиньо
Давид Сильва
75′
Илкай Гюндоган
77′
Рахим Стерлинг
80′
Сегодня, 10 февраля, на стадионе «Этихад — сити оф Манчестер» состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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