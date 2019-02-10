«Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00Чемпионат 08:00

Сегодня, 10 февраля, на стадионе «Этихад — сити оф Манчестер» состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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