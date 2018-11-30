Футбол

«Манчестер Сити» – «Борнмут»: сможет ли выиграть лидер?
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вчера в 11:37

Манчестер Сити — Борнмут
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Этихад Стэдиум
Бернарду Силва
16′
44′
Каллум Уилсон
Александр Зинченко
Фабиан Делф
54′
Рахим Стерлинг
57′
72′
Райан Фрейзер
Дэвид Брукс
Габриэл Жезус
Давид Сильва
77′
Илкай Гюндоган
79′
85′
Джошуа Кинг
Джуниор Станислас
85′
Каллум Уилсон
Лис Муссе
Бернарду Силва
Рияд Марез
87′
Лидер Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в ближайшем туре проэкзаменует «Борнмут».
Все про Спорт рувчера в 11:37

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«Манчестер Сити» – «Борнмут»: сможет ли выиграть лидер?

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Прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Борнмут»: ждать ли разгрома на «Этихад Стэдиум»

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«Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии по футболу 1 декабря 2018 года

LiveSport.ru29 ноября в 23:53
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