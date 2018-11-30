Футбол
Чемпионат Англии, сегодня
Этихад Стэдиум
Бернарду Силва
|16′
|44′
Каллум Уилсон
Александр Зинченко
Фабиан Делф
|54′
Рахим Стерлинг
|57′
|72′
Райан Фрейзер
Дэвид Брукс
Габриэл Жезус
Давид Сильва
|77′
Илкай Гюндоган
|79′
|85′
Джошуа Кинг
Джуниор Станислас
|85′
Каллум Уилсон
Лис Муссе
Бернарду Силва
Рияд Марез
|87′
|70%
|Владение мячом
|30%
|91%
|Процент точных передач
|73%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|4
|11
|Отборы
|10
|9
|Фолы
|3
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
3
Данило
30
Отаменди
14
Лапорт
18
Делф
26
Марез
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
7
Стерлинг
21
Сильва
19
Сане
27
Бегович
2
Фрэнсис
3
Кук
5
Аке
26
Мингз
11
Дэниэлс
19
Станислас
16
Кук
6
Серман
20
Брукс
9
Муссе
Борнмут
Расстановка 5‑4‑1
Лидер Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в ближайшем туре проэкзаменует «Борнмут».
Все про Спорт рувчера в 11:37
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Борнмут»: ждать ли разгрома на «Этихад Стэдиум»
Евро-футбол.рувчера в 07:31
«Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии по футболу 1 декабря 2018 года
LiveSport.ru29 ноября в 23:53
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:05, Ашберн
Футбол
Футболисты «Реала» победили «Валенсию» в матче чемпионата Испании
Обновлено в 16:56
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Монпелье» в матче чемпионата Франции
"Монако" потерпел поражение в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:36
Футбол
Матч чемпионата России по футболу перенесли из-за погодных условий
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен из-за погодных условий, сообщает пресс-служба самарской команды.
Обновлено в 15:06
Футбол
«Сампдория» разгромила «Болонью» в матче Серии А
«Сампдория» одержала победу в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Болоньей».
Обновлено в 16:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ
Обновлено в 16:51
Футбол
«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью
Футбольный клуб «Енисей» (Красноярск) в домашнем матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 14:04
Футбол
Беленов догнал Акинфеева по числу отраженных пенальти
Голкипер «Уфы» Александр Беленов догнал вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева по числу отраженных пенальти в чемпионате России.
Обновлено в 15:57
Футбол
«Хоффенхайм» и «Шальке» сыграли вничью, забив друг другу с пенальти
В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал «Шальке». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 14:40
Футбол
«Хетафе» разгромил «Эспаньол» в 14-м туре примеры
В матче 14-го тура чемпионата Испании Хетафе на своем поле разгромил Эспаньол 3:0.
Обновлено в 14:29
Футбол
Игроки «Ювентуса» почтили память Астори перед матчем с «Фиорентиной»
Футболисты "Ювентуса" почтили память бывшего защитника "Фиорентины" Давиде Астори перед матчем 14-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:01
Футбол
Мбаппе стал жертвой розыгрыша Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар подшутил над партнером по команде и коллегой по амплуа Килианом Мбаппе.
Обновлено в 16:48
Футбол
Зинченко получил травму и был заменён в матче с «Борнмутом»
Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сумел доиграть встречу 14-го тура АПЛ с "Борнмутом" из-за травмы.
Обновлено в 15:08
Футбол
Главный тренер «Вердера»: «Мы проиграли сильному сопернику»
Главный тренер «Вердера» Флориан Кохфельдт высказался о поражении от «Баварии» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 14:07
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Зубаревым
Обновлено в 16:07
Футбол
В ФК «Урожай» назначили нового генерального директора
После завершения карьеры игрока 49-летний спортсмен работал спортивным директором в футбольных клубах «Динамо» Брянск и «Зенит» Пенза, а также экспертом и комментатором на центральных телеканалах страны.
Обновлено в 16:09