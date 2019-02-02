Футбол
«Манчестер Сити» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30Чемпионат 08:30
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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