Футбол

Хет-трик Агуэро помог «Сити» обыграть «Арсенал»Матч ТВ вчера в 13:24

Манчестер Сити — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Серхио Агуэро
1′
11′
Лоран Косельни
40′
Лукас Торрейра
Серхио Агуэро
44′
Серхио Агуэро
61′
Илкай Гюндоган
65′
66′
Алекс Ивоби
Аарон Рэмзи
66′
Сеад Колашинац
Денис Суарес
79′
Шкодран Мустафи
Константинос Мавропанос
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
81′
Кевин де Брюйне
Рияд Марез
88′
Хет-трик нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро помог обыграть «Арсенал» в матче 25-го тура АПЛ. Первый гол Агуэро забил в самом начале первого тайма, «Арсенал» через девять минут сравнял счет благодаря действиям Лорана Косельни.
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Серхио Агуэро
Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука.
— Серхио Агуэро, аргентинский футболистЧемпионат вчера в 15:24

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