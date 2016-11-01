«Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» и возглавил турнирную таблицу АПЛРИА Новости 16:40

Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле нанесли поражение "Кардиффу" в матче 27-го тура чемпионата Англии. Игра в Манчестере завершилась победой "Сити" со счетом 2:0. Голы забили Кевин Де Брёйне (6-я минута) и Лерой Сане (44).

Политика Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.

Армия и оружие США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400 Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.

Шоу-бизнес Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась пикантным фото View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.

Армия и оружие Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.

Футбол Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.

Шоу-бизнес Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.

Политика Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.

Наука Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.

Общество Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Армия и оружие Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы» В блиндаж на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, где погибла пулеметчица ВСУ Яна Червоная с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.

Политика Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Экономика В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.

Общество В Новосибирске появился заповедный район со старинными домами Как уточняется на сайте Госинспекции, в список выявленных объектов культурного наследия включили 5 зданий военного городка: конюшню, офицерскую и солдатскую баню, жилой дом для четырёх семей старших офицеров и два жилых дома на улице Тополевая, 4 и Тополевая, 8.

Футбол «Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ В среду, 3 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» встречался на своем поле с самарскими «Крыльями Советов».

Общество В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан по подозрению в превышении служебных полномочий, решается вопрос об избрании меры пресечения.