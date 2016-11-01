Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» и возглавил турнирную таблицу АПЛРИА Новости 16:40

Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле нанесли поражение "Кардиффу" в матче 27-го тура чемпионата Англии. Игра в Манчестере завершилась победой "Сити" со счетом 2:0. Голы забили Кевин Де Брёйне (6-я минута) и Лерой Сане (44).
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«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»

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«Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Кардифф», «Челси» разгромил «Брайтон»

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Гвардиола после 2:0 с «Кардиффом»: «Нужно забивать больше»

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Голы Де Брёйне и Зане принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Кардиффом»

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«Манчестер Сити» на своем поле взял верх над «Кардифф Сити»

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Зинченко из-за травмы был заменён на 19-й минуте матча «Манчестер Сити» - «Кардифф». ВИДЕО

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