Футбол
Манчестер Сити - Тоттенхэм. 17.04.2019. Прогноз на матч Лиги чемпионовSport-place 08:49
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Этихад»
Манчестер Сити Поражение от Тоттенхэма прервало супер серию МС, которая длилась с третьего февраля и составила 14 матчей. А ведь всё могло пойти в первой игре по другому сценарию, забей Агуэро с 11-метровой отметки на 13-й минуте.
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