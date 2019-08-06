Максимальный курс национальной валюты АР к валюте США был установлен в 2013 году и составлял тогда 0,7845 маната за доллар. Евро достиг максимального показателя к манату в 2017 году, когда средний курс национальной валюты составил 2,2367 маната за евро.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $56 В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Происшествия Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском Пять человек, пострадавших после падения пассажирского автобуса с обрыва под Новороссийском, находятся в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес Семья Аллы Вербер боится рассказать ее матери о смерти дочери Мать бизнесвумен еще не знает о смерти дочери, а семья боится об этом рассказать.

Происшествия В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.

Политика Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Авто Audi отказывается от кабриолета Audi A3 Audi, планирует представить обновленный A3 на автосалоне во Франкфурте в следующем месяце.

Армия и оружие Самолеты-разведчики Восточного военного округа искали корабли «противника» в Охотском море "В ходе учения летчики выполнили полеты над береговой линией и акваторией Охотского моря на максимальном радиусе действия, особое внимание было уделено пилотированию над участками безориентирной местности", - сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

Общество На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.

Происшествия Экс-президент Киргизии обороняет резиденцию от спецназа Сторонникам удалось отстоять своего лидера Алмазбека Атамбаева Киргизский спецназ 7 августа предпринял попытку штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиненного в коррупции, однако она оказалась неудачной – сторонники бывшего главы государства вооружились камнями и, возможно, огнестрельным оружием, и не подпустили силовиков к политику.

Наука В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.

Наука Употребление кофе не сказалось на крепости сна Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.

Финансы ЦБ сообщил о росте реального эффективного курса рубля с января на 7,7% Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 7,7%, при этом в июле он увеличился на 1,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Общество Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности Особенно остро проблема детской бедности стоит на селе, где в нищете живет 45% детей.

Армия и оружие Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.

Политика Следователь требует завести уголовное дело на Сталина Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.

Политика Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией "Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.

ЖКХ В северном районе Якутии начался отопительный сезон Через неделю отопительный сезон начнется ещё в одном районе.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Политика В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

Кино Школа кино и ТВ «Индустрия» проведет вступительные экзамены в регионах Школа кино и телевидения "Индустрия" проведет отборочные экзамены по направлениям "Режиссура" и "Сценарное мастерство" в российских регионах.