Финансы
Манат сдал позиции евро и рублюSputnik Азербайджан вчера в 03:46
Максимальный курс национальной валюты АР к валюте США был установлен в 2013 году и составлял тогда 0,7845 маната за доллар. Евро достиг максимального показателя к манату в 2017 году, когда средний курс национальной валюты составил 2,2367 маната за евро.
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Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском
Пять человек, пострадавших после падения пассажирского автобуса с обрыва под Новороссийском, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Семья Аллы Вербер боится рассказать ее матери о смерти дочери
Мать бизнесвумен еще не знает о смерти дочери, а семья боится об этом рассказать.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Авто
Audi отказывается от кабриолета Audi A3
Audi, планирует представить обновленный A3 на автосалоне во Франкфурте в следующем месяце.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
Самолеты-разведчики Восточного военного округа искали корабли «противника» в Охотском море
"В ходе учения летчики выполнили полеты над береговой линией и акваторией Охотского моря на максимальном радиусе действия, особое внимание было уделено пилотированию над участками безориентирной местности", - сообщила в четверг пресс-служба ВВО.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Экс-президент Киргизии обороняет резиденцию от спецназа
Сторонникам удалось отстоять своего лидера Алмазбека Атамбаева Киргизский спецназ 7 августа предпринял попытку штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиненного в коррупции, однако она оказалась неудачной – сторонники бывшего главы государства вооружились камнями и, возможно, огнестрельным оружием, и не подпустили силовиков к политику.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Финансы
ЦБ сообщил о росте реального эффективного курса рубля с января на 7,7%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 7,7%, при этом в июле он увеличился на 1,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Обновлено вчера в 20:24
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено 06 августа в 14:30
Общество
Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности
Особенно остро проблема детской бедности стоит на селе, где в нищете живет 45% детей.
Обновлено вчера в 05:22
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Следователь требует завести уголовное дело на Сталина
Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Футбол
Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Обновлено вчера в 12:40
ЖКХ
В северном районе Якутии начался отопительный сезон
Через неделю отопительный сезон начнется ещё в одном районе.
Обновлено в 00:30
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено 06 августа в 22:09
Происшествия
УФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено вчера в 10:50
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:34
Кино
Школа кино и ТВ «Индустрия» проведет вступительные экзамены в регионах
Школа кино и телевидения "Индустрия" проведет отборочные экзамены по направлениям "Режиссура" и "Сценарное мастерство" в российских регионах.
Обновлено вчера в 11:40
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
Тестирование автоматизированной системы проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер запустили в Москве.
Обновлено вчера в 04:56