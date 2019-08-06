Финансы
Манат сдал позиции евро и рублюSputnik Азербайджан вчера в 03:46
Максимальный курс национальной валюты АР к валюте США был установлен в 2013 году и составлял тогда 0,7845 маната за доллар. Евро достиг максимального показателя к манату в 2017 году, когда средний курс национальной валюты составил 2,2367 маната за евро.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:21, Вашингтон
Происшествия
Трое погибших в ДТП под Новороссийском опознаны
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Политика
Атамбаев отреагировал на штурм своего дома
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 4 человек подростков нашли мертвыми в Канаде
Обновлено вчера в 20:49
Наука
Ученые назвали простой способ защитить еду от чаек
Подробно можно прочитать в издании Biology Letters.По словам ведущего научного сотрудника указанного университета Мадлин Гумас (Madeleine Goumas) чайки боятся пристального и долгого взгляда людей.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Глава Генштаба Сербии: Армия России поддерживает нас в вопросе Косово
Президент РФ Владимир Путин во время официального визита в Сербию в январе 2019 года подчеркнул, что формирование так называемой армии Косово является прямым нарушением резолюции 1244 СБ ООН, которая не допускает создания на территории Косово любых военных формирований, кроме международного контингента ООН.
Обновлено 06 августа в 17:50
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Польский суд арестовал задержанных в Кракове россиян, сообщили СМИ
Польский суд арестовал граждан России, задержанных в понедельник в Кракове за конфликт с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Гаджеты
В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri
В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:16
Спорт
Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм
После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Автобус с туристами загорелся в Греции
Туристический автобус загорелся в тоннеле у города Козани на севере Греции. По информации местного издания kozanilife.gr, пострадавших нет.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском
Саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории склада боеприпасов в Ачинске, где ранее произошел пожар, передает РИА "Новости" В Минобороны добавили, что инженерные работы начаты ради безопасности жителей региона.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками
Следственные мероприятия проходят в квартирах Александра Помазуева и Евгения Замятина.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева
Начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы, полученной при штурме дома экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
Объявленный в розыск участник массовых беспорядков в Москве сдался полиции
Объявленный в розыск участник несогласованной акции Сергей Фомин сдался правоохранителям.
Обновлено в 00:58
Политика
Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса
Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Братчанин отдал мошенникам 4 тыс. долларов ради наследства из Камбоджи
Ради мифического миллиардного наследства господина из Камбоджи 54-летний житель Братска отдал аферистам почти четыре тысячи долларов.
Обновлено в 01:13
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В Зауралье в пожаре погибли мать и две дочери
По предварительным данным, в пожаре погибли мать и две ее дочери.
Обновлено в 00:59
Экономика
В Минздраве прокомментировали срыв госзакупок жизненно важных лекарств
В Минздраве России прокомментировали ситуацию со срывом госзакупок лекарств.
Обновлено вчера в 21:05