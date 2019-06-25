Финансы
Манат начал неделю, подешевев к евро, но подорожав к рублюSputnik Азербайджан вчера в 03:32
Наиболее высокого курса российский рубль достиг в 2007 году, когда средний курс составил 0,0338 маната за рубль. Максимальный курс национальной валюты к рублю установлен в 2015 году: 0,0172 маната за рубль.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:09, Вашингтон
Армия и оружие
Пять соединений армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге
В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщили 25 июня в Минобороны.
Обновлено вчера в 22:23
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Ростех представит новые танковые снаряды «Манго-М» и «Свинец-2»
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 19:32
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей
В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено вчера в 13:16
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Экономика
Российские отельеры попросили вдвое понизить им НДС
Организация «Опора России» попросила министерство экономического развития РФ снизить налог на добавленную стоимость (НДС) для российских отельеров с нынешних 20% до 7-10% и отказаться от затрат на организацию центра по развитию туризма, призванного продвигать страну среди иностранных туристов.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт
Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Cadillac объявил цены обновленного седана Cadillac CT6 для России
Стала известна стоимость обновлённого седана Cadillac CT6, который в скором времени должен появиться в России.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Число жертв взрывов на арсенале в Казахстане достигло двух человек
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В сирийской Дарайе начали восстанавливать жилищную инфраструктуру
Работы по восстановлению жилищной инфраструктуры начались в сирийском городе Дарайя (провинция Риф-Дамаск), сообщил журналистам мэр города Шуфи Халасиф.
Обновлено вчера в 22:14
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки
На Кубке Америки-2019 завершились игры группового турнира и стали известны все пары четвертьфинала турнира.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Обновлено вчера в 15:09
Кино
Роль Нео в новой «Матрице» сыграет темнокожий актер
Отмечается, что роль Нео, которую в предыдущих частях фильма играл Киану Ривз, исполнит Майкл Б. Джордан, известный по фильмам «Крид: Наследие Рокки» и «Черная пантера».
Обновлено вчера в 22:35
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено вчера в 12:58
Музыка
«ВКонтакте» объявила инди-музыкантов, которые выступят на VK Fest
"ВКонтакте" и Радио Рекорд объявили инди-музыкантов, которые выступят на "Зеленой сцене" VK Fest.
Обновлено вчера в 06:41
Путешествия
Электронная путевка станет обязательной
По мнению экспертов, электронная путевка станет обязательной.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22