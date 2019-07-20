Футбол

«Ман Сити» уступил «Вулверхэмптону» по пенальти в финале Asia TrophySports.ru 06:56

В Китае проходит Premier League Asia Trophy-2019.
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«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в финале турнира Премьер-лига Азия Трофи

Sport24.ru09:53

«Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» в финале азиатского турнира

Soccer.ru10:59

«Вулверхэмптон» стал победителем турнира «Азия Трофи», оказавшись сильнее «Манчестер Сити» в финале

Матч ТВ09:58

«Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финале турнира в Азии

Спорт-Экспресс09:44

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале международного турнира

Советский спорт09:37

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале турнира в Китае

Чемпионат09:40

«Ман Сити» уступил «Вулверхэмптону» по пенальти в финале Asia Trophy

Sports.ru06:56
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Политика

Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского

Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.
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Полиция расследует взлом службы рассылки заявлений Скотланд-Ярда

Полиция расследует взлом службы электронной рассылки заявлений Скотланд-Ярда, сетевая инфраструктура самой полиции атакой не затронута, говорится в заявлении правоохранительной службы.
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«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

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РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.
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Глава ДНР отреагировал на план Медведчука по Донбассу

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
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Поклонники 36-летней актрисы Юлии Снигирь привыкли видеть своего кумира без яркого макияжа.
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
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Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
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Политика

Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

Визит Путина в Магнитогорск задержался из-за того, что президент улетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения.
Обновлено вчера в 12:17
Авто

«УРАЛ» отпраздновал 75-летие своего первого грузовика

Завод «Урал» торжественно отметил 75-летие выпуска своего первого грузового автомобиля.
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На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
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В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
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Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине

Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
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SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
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Пьер Ришар прилетел в Ессентуки

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По имеющейся у полиции информации, Сингх успел продать два свитера с поддельными подписями за 1400 долларов, а также обманул другого болельщика на $ 23 тыс. Мужчина выходил на связь с потенциальными покупателями, утверждая, что работает в Edmonton Oilers Entertainment Group.
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Армия и оружие

Военные доставили в Тулун 10 тонн гуманитарной помощи

ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники военной полиции Центрального военного округа доставили в пострадавший от катастрофического наводнения город Тулун (Иркутская область) около 10 тонн гуманитарного груза.
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Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Украинцы разглядели в Чернобыле готовые к наступлению российские войска

Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача — быстро занять Киев.
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На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах

Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 09:44
Космос

50 лет назад американцы впервые высадились на Луну

Обновлено в 00:48
Происшествия

В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро

В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Индии толпа до смерти избила мужчину, убившего павлинов

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Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

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На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефти

Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.
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"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
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