Футбол
«Ман Сити» уступил «Вулверхэмптону» по пенальти в финале Asia TrophySports.ru 06:56
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:07, Вашингтон
Политика
Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского
Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Полиция расследует взлом службы рассылки заявлений Скотланд-Ярда
Полиция расследует взлом службы электронной рассылки заявлений Скотланд-Ярда, сетевая инфраструктура самой полиции атакой не затронута, говорится в заявлении правоохранительной службы.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Экономика
РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.
Обновлено в 11:58
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Политика
Глава ДНР отреагировал на план Медведчука по Донбассу
Власти ДНР и ЛНР не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономного статуса Донбассу.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет
Поклонники 36-летней актрисы Юлии Снигирь привыкли видеть своего кумира без яркого макияжа.
Обновлено в 06:36
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Политика
Иран захватил два британских танкера в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Политика
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Визит Путина в Магнитогорск задержался из-за того, что президент улетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения.
Обновлено вчера в 12:17
Авто
«УРАЛ» отпраздновал 75-летие своего первого грузовика
Завод «Урал» торжественно отметил 75-летие выпуска своего первого грузового автомобиля.
Обновлено в 04:27
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Происшествия
Фанат арестован за продажу свитеров с поддельным автографом Макдэвида
По имеющейся у полиции информации, Сингх успел продать два свитера с поддельными подписями за 1400 долларов, а также обманул другого болельщика на $ 23 тыс. Мужчина выходил на связь с потенциальными покупателями, утверждая, что работает в Edmonton Oilers Entertainment Group.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Военные доставили в Тулун 10 тонн гуманитарной помощи
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники военной полиции Центрального военного округа доставили в пострадавший от катастрофического наводнения город Тулун (Иркутская область) около 10 тонн гуманитарного груза.
Обновлено в 07:57
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Украинцы разглядели в Чернобыле готовые к наступлению российские войска
Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача — быстро занять Киев.
Обновлено в 10:28
Политика
На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах
Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 09:44
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Энергетика
На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефти
Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.
Обновлено в 05:33
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10