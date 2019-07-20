«Ман Сити» уступил «Вулверхэмптону» по пенальти в финале Asia Trophy

Политика Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.

Происшествия Полиция расследует взлом службы рассылки заявлений Скотланд-Ярда Полиция расследует взлом службы электронной рассылки заявлений Скотланд-Ярда, сетевая инфраструктура самой полиции атакой не затронута, говорится в заявлении правоохранительной службы.

Футбол «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.

Политика Глава ДНР отреагировал на план Медведчука по Донбассу Власти ДНР и ЛНР не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономного статуса Донбассу.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Шоу-бизнес Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет Поклонники 36-летней актрисы Юлии Снигирь привыкли видеть своего кумира без яркого макияжа.

Политика В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Политика Владимир Путин прилетел в Магнитогорск Визит Путина в Магнитогорск задержался из-за того, что президент улетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.

Происшествия SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.

Кино Пьер Ришар прилетел в Ессентуки Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».

Происшествия Фанат арестован за продажу свитеров с поддельным автографом Макдэвида По имеющейся у полиции информации, Сингх успел продать два свитера с поддельными подписями за 1400 долларов, а также обманул другого болельщика на $ 23 тыс. Мужчина выходил на связь с потенциальными покупателями, утверждая, что работает в Edmonton Oilers Entertainment Group.

Армия и оружие Военные доставили в Тулун 10 тонн гуманитарной помощи ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники военной полиции Центрального военного округа доставили в пострадавший от катастрофического наводнения город Тулун (Иркутская область) около 10 тонн гуманитарного груза.

Политика Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.

Армия и оружие Украинцы разглядели в Чернобыле готовые к наступлению российские войска Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача — быстро занять Киев.

Политика На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

Происшествия В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.

Энергетика На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефти Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.