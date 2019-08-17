Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:2Евро-футбол.ру вчера в 11:35

Манчестер Сити — Тоттенхэм
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
20′
23′
Эрик Ламела
Рахим Стерлинг
26′
Серхио Агуэро
35′
56′
Харри Уинкс
Лукас Моура
56′
Лукас Моура
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
66′
Родриго Эрнандес
Давид Сильва
78′
Бернарду Силва
Рияд Марез
80′
85′
Эрик Ламела
Джовани Ло Чельсо
90′+1′
Кристиан Эриксен
Оливер Скипп
"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" объявили стартовые составы на центральный матч второго тура английской Премьер-лиги.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новички «Спартака», развязка матча «МС» — «Тоттенхэм» — в обзоре дня

Чемпионатвчера в 17:00

Темная лошадка из АПЛ: «Тоттенхэм» готов навязать борьбу за ЛЧ

Версия.Инфо02:49

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2:2. Голы, видео, обзор матча АПЛ, лучшие моменты

Sport24.ruвчера в 18:19

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

Metaratingsвчера в 14:35

«Ман Сити» расписал ничью с «Тоттенхэмом»

LiveSport.ruвчера в 14:32

«ВАР — дерьмо». Гнев Габриэла Жезуса после незасчитанного гола в матче с «Тоттенхэмом»

Спорт-Экспрессвчера в 17:37

Прессинг «Сити» – топ. Никто еще так не зажимал «Тоттенхэм» Почеттино – 2:2 совсем не по игре

Sports.ru05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Происшествия

Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео

Обновлено в 04:27
Финансы

Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ

Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Обновлено в 01:00
Транспорт

В Москве закрыли девять станций красной ветки метро

Девять станций на юге Сокольнической линии московского метро закрыли на неделю, до 24 августа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:31
Общество

В Биробиджане введен режим ЧС из-за паводка

В Еврейской автономной области принято решение о введении в столице региона Биробиджане режима ЧС в связи с паводками.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Овечкин впервые показал лицо сына и поздравил его с днём рождения

Российский хоккеист Александр Овечкин выложил в соцсети фотографию своего сына Сергея, ему исполнился один год.
Обновлено в 04:33
Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ

У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Обновлено в 02:33
Здоровье

Крис Гилберт назвала лекарства, которые могут привести к смерти

Названы пять групп лекарств, которые при неправильном применении могут привести к смерти.
Обновлено вчера в 20:37
Гаджеты

На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4

Если Google Pixel 3 в базовой версии на старте продаж оценивался в $800, то за Pixel 4, судя по этой картинке, попросят уже $1100.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у Крыма

Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол

Тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Рубином»

Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с казанским «Рубином» сегодня, 18 августа.
Обновлено в 04:30
Игры

Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты

Обновлено в 03:27
Футбол

Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Политолог дал оценку словам Порошенко о страхах России

Политолог Александр Дудчак прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, чего "боится" Россия.
Обновлено в 05:46
Теннис

Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира

Обновлено в 03:57
Происшествия

Ульяновский подросток убил свою семью и покончил с собой

Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 06:05
Авто

13 автомобилей, которые легко купить, но тяжело продать

Например, Audi A3 Sportback в прошлом году приобрели только 35 экземпляров, и это намного больше, нежели среди Audi R8, потому что именно эту модель купили всего лишь 7 человек.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Перми задержан водитель автобуса, врезавшегося в бетонную стену

Обновлено в 03:08
Происшествия

В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Футбол

«Луч» на своем поле разгромил «Факел»

Факел с пятью очками в активе занимает последнюю 20-ю строчку.
Обновлено в 05:38
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Политика

Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты

США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет.
Обновлено в 03:31
Здоровье

В Казахстане женщина родила «двойню», но с разницей в два месяца

В Казахстане произошел неординарный с точки зрения медицины случай. Женщина из города Уральска родила двоих малышей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Яшина задержали на выходе из спецприемника

Илью Яшина снова задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:03
Транспорт

Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова

Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Футбол

Стадион встретил экипаж А321 овацией

Обновлено вчера в 11:15
Политика

Дипломат заявил о потере Украиной признаков государственности

Киев теряет население и территорию, которые являются главными признаками государственности, подчеркнул Кулеба.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге

Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram

Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное