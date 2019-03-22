Футбол
«Ман Сити» просматривал 19-летнего хавбека «Бенфики» ФелишаSports.ru 20 марта в 21:43
Скауты «горожан» просматривали 19-летнего дебютанта сборной Португалии, а также левого защитника лиссабонцев Алекса Гримальдо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (3:0). Фелишем, которого называют «новым Роналду», также интересуются «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан» и дортмундская «Боруссия».
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