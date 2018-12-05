Футбол

«Манчестер Сити» установил рекорд по разнице мячей
Матч ТВ
вчера в 19:58

Уотфорд — Манчестер Сити
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Викаридж Роуд»
40′
Лерой Сане
51′
Рияд Марез
Уилл Хьюз
Домигош Кина
52′
Натаниэль Чалоба
Жерар Деулофеу
63′
73′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Айзек Саксесс
Андре Грэй
75′
83′
Венсан Компани
Николас Отаменди
Абдулай Дукуре
85′
89′
Габриэл Жезус
Эмерик Лапорт
90′
Эдерсон Сантана
«Уотфорд» на своем поле принимал «Манчестер Сити» в матче 15-го тура АПЛ. Гости победили во встрече со счетом 2:1. После этой игры разница забитых и пропущенных мячей у «Манчестер Сити» составляет плюс 38.
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