Футбол

«Ман Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 21 матча
Sports.ru
20:31

Уотфорд — Манчестер Сити
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Викаридж Роуд»
40′
Лерой Сане
51′
Рияд Марез
Уилл Хьюз
Домигош Кина
52′
Натаниэль Чалоба
Жерар Деулофеу
63′
73′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Айзек Саксесс
Андре Грэй
75′
83′
Венсан Компани
Николас Отаменди
Абдулай Дукуре
85′
89′
Габриэл Жезус
Эмерик Лапорт
90′
Эдерсон Сантана
«Горожане» продлили беспроигрышную серию в АПЛ до 21 матча (18 побед, 3 ничьих).
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