Футбол

«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за СанеSoccer.ru 01:16

"Манчестер Сити" установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует "Бавария". Согласно источнику, "горожане" не готовы отпускать 23-летнего игрока дешевле чем за 137 млн фунтов (150 млн евро).
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«Ман Сити» продаст Сане в «Баварию», если получит за игрока 137 миллионов фунтов

Спорт-Экспресс03:38

«Бавария» опровергла информацию о переходе Зане

Газета.Ruвчера в 14:28

«Бавария» опровергла новость о готовности Сане перейти в мюнхенский клуб

Sport24.ruвчера в 13:40

«Бавария» опровергла информацию о решении Сане присоединиться к немецкому клубу

Советский спортвчера в 14:44

Сане согласен перейти в «Баварию». «Ман Сити» хочет больше, чем заплатили за Феликса или Азара

Sports.ruвчера в 18:35

СМИ: «Манчестер Сити» потребует у «Баварии» 150 миллионов евро за Зане

Матч ТВ02:45

«Манчестер Сити» хочет получить за Сане почти вдвое больше, чем предлагает «Бавария»

Евро-футбол.рувчера в 16:13
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Происшествия

В столице Таиланда прогремели пять взрывов

Обновлено в 02:12
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Общество

Почти 70% россиян поддерживают действия властей при незаконных акциях

Большинство россиян (69%) согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:40
Наука

За 8 лет погибли 99% представителей вида морских свиней вакита

Сотрудники Королевского общества открытых наук изучили данные о популяции калифорнийских морских свиней на момент 2018 года.
Обновлено вчера в 17:08
Здоровье

Минздрав устранил дефицит лекарств для больных ВИЧ

Согласно информации, в несколько субъектов страны, где препаратов для лечения ВИЧ-больных попросту не хватало, были отправлены лекарства на два месяца вперед.
Обновлено в 02:34
Здоровье

Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов

Обновлено вчера в 06:17
Политика

Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона

Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Обновлено в 03:37
Гаджеты

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Общество

Упрощен порядок сделок с недвижимостью

31 июля вступают в силу поправки, внесенные в закон «О государственной регистрации недвижимости».
Обновлено 30 июля в 05:30
Происшествия

В Северском районе в ДТП погибли два человека, четверо пострадали

Авария в Краснодарском крае произошла в ночь на второе августа В ДТП с тремя автомобилями в Северском районе погибли два человека, четверо пострадали, авария произошла второго августа около 03:00, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:38
Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек

Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Политика

Советник Зеленского: Запрет на российские соцсети не будет отменен

Напомним, что с весны 2017 года в Украине действует запрет на сервис «Яндекс», а также сайты группы Mail.Ru российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Обновлено в 01:17
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу

Шойгу поблагодарил военнослужащих за преданную службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол

Шюррле рассчитывает снова забить ЦСКА

Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал о первых впечатлениях в "Спартаке", а также заявил о том, что надеется снова забить ЦСКА.
Обновлено в 03:37
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество

Названо лучшее место для купания в Черном море

Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть

Известная спортсменка и экс-депутат Госдумы Наталья Карпович стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 06:03
Футбол

Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы

Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:22
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Кино

«Однажды в… Голливуде» – в Уфе с 8 августа!

Обновлено в 01:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

Задержан глава АТИ Набережных Челнов Айрат Насыбуллин

Главу АТИ Челнов подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 02:01
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено 31 июля в 11:40
Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено вчера в 12:19
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Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
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