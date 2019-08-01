"Манчестер Сити" установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует "Бавария". Согласно источнику, "горожане" не готовы отпускать 23-летнего игрока дешевле чем за 137 млн фунтов (150 млн евро).

«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за Сане

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