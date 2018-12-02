Футбол

«Ман Сити» одержал 6-ю победу подряд и сохранил лидерство в АПЛ
Sports.ru
вчера в 12:15

Манчестер Сити — Борнмут
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Этихад Стэдиум
Бернарду Силва
16′
44′
Каллум Уилсон
Александр Зинченко
Фабиан Делф
54′
Рахим Стерлинг
57′
72′
Райан Фрейзер
Дэвид Брукс
Габриэл Жезус
Давид Сильва
77′
Илкай Гюндоган
79′
85′
Джошуа Кинг
Джуниор Станислас
85′
Каллум Уилсон
Лис Муссе
Бернарду Силва
Рияд Марез
87′
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