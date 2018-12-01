Футбол

«Ман Сити» одержал 6-ю победу подряд и сохранил лидерство в АПЛ
Sports.ru
12:15

Манчестер Сити — Борнмут
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Этихад Стэдиум
Бернарду Силва
16′
44′
Каллум Уилсон
Александр Зинченко
Фабиан Делф
54′
Рахим Стерлинг
57′
72′
Райан Фрейзер
Дэвид Брукс
Габриэл Жезус
Давид Сильва
77′
Илкай Гюндоган
79′
85′
Джошуа Кинг
Джуниор Станислас
85′
Каллум Уилсон
Лис Муссе
Бернарду Силва
Рияд Марез
87′
"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" в матче 14-го тура чемпионата Англии (3:1). Команда Хосепа Гвардиолы одержала шестую победу подряд в АПЛ и сохранила лидерство в таблице.
Sports.ru12:15

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» одержал 6-ю победу кряду в АПЛ, «Лестер» обыграл «Уотфорд»

Sportbox.RU11:56

«Манчестер Сити» одержал 6-ю победу кряду в АПЛ, «Лестер» обыграл «Уотфорд»

Матч ТВ11:56

«Манчестер Сити» переиграл на своем поле «Борнмут»

Советский спорт11:50

«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд в Премьер-лиге, обыграв «Борнмут»

Чемпионат11:57

«Манчестер Сити» одержал шестую подряд победу в АПЛ и увеличил отрыв от «Ливерпуля»

Sport24.ru11:56

Стерлинг отметился рекордным достижением АПЛ

Евро-футбол.ру11:31

«Ман Сити» одержал 6-ю победу подряд и сохранил лидерство в АПЛ

Sports.ru12:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:47, Ашберн
Футбол

«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 12:21
Футбол

«Леганес» обыграл «Вальядолид» в матче чемпионата Испании

Обновлено в 12:40
Футбол

Владимир Федотов – об отмене матча с «Крыльями»: «Игра не стоит свеч»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов положительно оценил отмену матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено в 10:14
Футбол

Фанаты «Уотфорда» вывесили баннер в память о владельце «Лестера»

Фанаты «Уотфорда» во время матча 14-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (0:2) почтили память владельца оппонентов.
Обновлено в 12:37
Футбол

Аршавин вошел в список 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин включен в список 22 лучших игроков чемпионата Казахстана-2018, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).
Обновлено в 11:52
Футбол

Владелец «Палермо» продал клуб за 10 евро

Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини продал клуб за символическую цену в 10 евро компании из Нидерландов.
Обновлено в 12:30
Футбол

СПАЛ и «Эмполи» завершили матч Серии А результативной ничьей

В матче 14-го тура чемпионата Италии СПАЛ сыграл вничью с "Эмполи" со счётом 2:2. Встреча состоялась в Ферраре на стадионе "Паоло Мацца".
Обновлено в 11:13
Футбол

Волейбольный «Зенит» обыграл «Белогорье» в матче Суперлиги

Игра проходила на домашней площадке петербуржцев в рамках шестого тура Суперлиги чемпионата России и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Обновлено в 12:39
Футбол

«Краснодар» забил пять мячей в ворота «Урала» в молодежном первенстве

В Краснодаре завершился матч 16-го тура российского молодежного первенства. «Краснодар» принимал на своем поле сверстников из «Урала».
Обновлено в 09:48
Футбол

Маурисио Почеттино: «При Эмери в „Арсенале“ все поменялось»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против «Арсенала» Унаи Эмери.
Обновлено в 10:48
Футбол

«Анжи» и «Уфа» назвали стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Уфы» на матч 16-го тура российской Премьер-лиги, который состоится сегодня на стадионе «Анжи Арена».
Обновлено в 10:49
Футбол

Заседание исполкома РФС перенесено с 6 на 19 декабря

Ближайшее заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 19 декабря 2018 года, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.
Обновлено в 07:33
Футбол

ЦСКА отправил Эрнандеса восстанавливаться после травмы в Англию

Московский ЦСКА отправил уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса восстанавливаться после травмы приводящих мышц бедра в Англию.
Обновлено в 11:17
Футбол

«Милан» хочет подписать Фабрегаса и Кристенсена

Обновлено в 11:51
Футбол

Вилья перешел в японский клуб, за который выступает Иньеста

Обновлено в 07:31
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное