Футбол
«Ман Сити» хочет продлить контракты с Сане и ЗинченкоSports.ru 06:59
«Манчестер Сити» намерен продлить контракты с полузащитниками Лероем Сане и Александром Зинченко. Клуб ведет переговоры с 23-летним немцев с прошлого лета. Тренер Пеп Гвардиола хочет, чтобы Сане надолго остался в команде.
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Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Стало известно, с кем будет жить дочь Юлии Началовой
Важный момент, который интересовал многих после трагической смерти Юлии Началовой, это с кем теперь будет жить ее 12-летняя дочь Вера.
Обновлено в 08:00
Экономика
ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Военные получат первый серийный Ил-76МД-90А на следующей неделе
На следующей неделе военным будет передан первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.
Обновлено в 15:04
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек
Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 13:20
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Политика
Глава Оренбургской области уходит в отставку
Обновлено в 03:48
Баскетбол
ЦСКА дома обыграл лидера Евролиги «Фенербахче»
Обновлено в 15:16
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Политика
Зеленский призвал «не давить» русский язык на Украине
Шоумен и киноактер Владимир Зеленский, претендующий на пост президента Украины, заявил, что не нужно «давить» русский язык и вообще языки меньшинств.
Обновлено в 14:45
Политика
Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Кино
Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным
Церемония пройдет в субботу, 23 марта, точное время пока не известно. Актер будет похоронен на Донском кладбище.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты «Зенит»
Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш".
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Уровень криминала среди контрактников в армии удивил прокуратуру
Главная военная прокуратура обеспокоена высоким уровнем правонарушений среди рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту.
Обновлено в 05:26
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
Обновлено в 15:18
Общество
«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса
Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено в 11:50
Финансы
Подсчитана сумма долгов перед Россией со времен СССР
Сумма долгов иностранных государств перед Россией достигает почти 40 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы Минфина.
Обновлено в 09:07
Футбол
Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020
В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Адвокаты хоккеиста Фролова раскрыли детали суда с Юлией Началовой
Обновлено вчера в 12:03
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Спорт
Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию
Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал высокую стоимость билетов на концерт Пугачевой
Например, Ксения Собчак купила его за 250 тысяч рублей. Эту ситуацию прокомментировал супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин.
Обновлено в 11:23
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Если извержение произойдет, то оно станет одним из самых крупных в истории.
Обновлено в 11:29
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено в 14:56