Футбол
«Ман Сити» хочет продлить контракты с Сане и ЗинченкоSports.ru 06:59
«Манчестер Сити» намерен продлить контракты с полузащитниками Лероем Сане и Александром Зинченко. Клуб ведет переговоры с 23-летним немцев с прошлого лета. Тренер Пеп Гвардиола хочет, чтобы Сане надолго остался в команде.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами
Обновлено в 09:06
Политика
Песков назвал критерии отбора Кремлем новых губернаторов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критерии, согласно которым Кремль отбирает новых врио губернаторов.
Обновлено в 08:11
Политика
Жители Астаны митингуют против переименования столицы в Нурсултан
Полиция Казахстана задержала участников несанкционированной акции протеста против переименования столицы Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 05:00
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Происшествия
При взрыве на химическом заводе в Китае погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу, сообщает China News.
Обновлено в 08:25
Общество
Ространснадзор взыскал штрафов по системе «Платон» на 1,4 млрд рублей
Ространснадзор взыскал штрафов по системе «Платон» на 1,4 млрд рублей в 2018 году.
Обновлено в 06:16
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:13
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Энергетика
Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин
Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:43
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Политика
В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель
Как уточнила глава Росреестра Виктория Абрамченко, сейчас в России официально зарегистрировано более 160 миллионов объектов недвижимости.
Обновлено в 08:50
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Сбой на сервере лишил ГИБДД возможности выписывать штрафы
Из-за похожих проблем в октябре 2018 года ГИБДД не смогла выписать более 5 миллионов штрафов.
Обновлено в 08:52
Экономика
МТС приняла новую дивидендную политику
Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию и 56 рубля за АДР в течение каждого календарного года.
Обновлено в 08:02
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать всего 3 часа
Соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова заявила, что посадочный аппарат «Венеры-Д» проработает на поверхности Венеры всего 2-3 часа, после чего перестанет исправно функционировать.
Обновлено вчера в 11:21
Общество
Минздрав представил законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Минздрав завершил разработку законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года.
Обновлено в 05:42
Экономика
В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире
Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Наука
Поляки испытают очень легкий реактивный самолет
Сегодня во всем мире серийно выпускаются только четыре типа очень легких реактивных самолетов: бразильский Embraer Phenom 100, американские Cessna CitationJet/M2 и Cirrus Vision SF50, японский Honda HA-420 HondaJet.
Обновлено в 06:11
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Политика
Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге
Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич, приговоренный к пожизненному заключению Апелляционной палатой Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, прокомментировал приговор.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Боруссия» поборется за полузащитника «Челси»
Хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой находится с сфере интересов дортмундской "Боруссии".
Обновлено в 05:12