«Ман Сити» хочет продлить контракты с Сане и ЗинченкоSports.ru 06:59

«Манчестер Сити» намерен продлить контракты с полузащитниками Лероем Сане и Александром Зинченко. Клуб ведет переговоры с 23-летним немцев с прошлого лета. Тренер Пеп Гвардиола хочет, чтобы Сане надолго остался в команде.

«Ман Сити» хочет продлить контракты с Сане и Зинченко

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