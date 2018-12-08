Футбол

«Ман Сити» и Гвардиола чаще всего проигрывают в АПЛ «Челси»
Sports.ru
вчера в 14:47

Челси — Манчестер Сити
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
45′
53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
65′
68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
75′
Давид Луиз
78′
Педро Родригес
80′
84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
90′
«Челси» дома победил «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура АПЛ. «Ман Сити» в 25-й раз проигрывает лондонцам в рамках премьер-лиги – чаще, чем кому-либо еще.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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