Футбол

«Ман Сити» – «Челси» – 4:0. Гюндоган забил голSports.ru 05:50

В центральном матче 26-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Челси». Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» — «Челси»: хозяева громят соперника после 1-го тайма — 4:0

Чемпионат11:31

«Ман Сити» – «Челси» – 4:0. Гюндоган забил гол

Sports.ru05:50

Игуаин с первых минут начнет матч с «Манчестер Сити»

Sportbox.RU10:19

«Ман Сити» разрывает «Челси»: 4 гола за 25 минут! Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ10:44

Игуаин и Азар - в атаке «Челси» на матч с «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс10:32

«Манчестер Сити» забил «Челси» 4 гола после четырех ударов в створ

Бомбардир.ру11:35

«Манчестер Сити» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0

Евро-футбол.ру10:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:01, Ашберн
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

Обновлено в 07:13
Происшествия

Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»

В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.
Обновлено в 07:52
Происшествия

«Живым щитом» гаишников заинтересовались в МВД

Обновлено в 10:47
Футбол

Головин получил травму в матче Лиги 1 «Монпелье» — «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сумел доиграть матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» из-за повреждения.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле

Обновлено в 06:48
Общество

В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле

В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.
Обновлено в 09:07
Происшествия

На юге Стокгольма прогремел взрыв: один человек погиб

Обновлено в 11:16
Армия и оружие

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Политика

Рогозин объяснил причину неудачных запусков российских ракет

Обновлено в 10:15
Наука

Ученые рассказали, как выучить иностранный язык во сне

Ученые из Университета Берна в Швейцарии доказали, что люди способны усваивать и запоминать новую информацию во время сна, сообщает Medical News Today.
Обновлено в 09:54
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок

Обновлено в 09:09
Транспорт

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива

Обновлено в 02:51
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Москву из Ирака доставят 27 российских детей

Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Авто

Названы самые удобные автомобили на рынке России

Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Минске совершил вынужденную посадку самолет компании Air Astana

10 февраля в столице Белоруссии совершил экстренную посадку самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, летевший по маршруту Атырау — Амстердам.
Обновлено в 11:37
Теннис

Даниил Медведев стал победителем турнира ATP в Софии

Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов

Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите.
Обновлено в 10:07
Общество

«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Политика

На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки

Обновлено в 09:00
Спорт

Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 м на чемпионате мира

Россиянин Денис Юсков выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Германии.
Обновлено в 10:10
Музыка

Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье

Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов

Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 08:22
Религия

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Музыка

Россиянка может представить Украину на «Евровидении»

Кандидатом от Украины на конкурс песни "Евровидение" может быть представлена россиянка Юлия Юрина. Певица является солисткой группы YUKO.
Обновлено в 11:34
Политика

Белый дом не исключил нового шатдауна

Врио главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что «нельзя абсолютно» исключить возможность еще одной приостановки работы федерального правительства.
Обновлено в 11:38
ещё по теме
Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное