Футбол
«МанЮнайтед» намерен сохранить Погба за полмиллиона фунтов в неделюВести.Ru 01:19
Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за сохранение своего ключевого и звёздного полузащитника Поля Погба. Теперь боссы манкунианцев готовы предложить ему щедрую еженедельную зарплату в 500 тысяч фунтов. На данный момент Погба зарабатывает в "Юнайтед" 290 тысяч в неделю.
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