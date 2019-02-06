Футбол

«МанСити» вышел на первое место АПЛ после победы над «Эвертоном»Вести.Ru 17:27

Эвертон — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
45′+2′
Эмерик Лапорт
59′
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
Андре Гомеш
Гильфи Сигурдссон
63′
73′
Фернандиньо
Бернард Анисио
Ришарлисон
73′
Тео Уолкотт
Дженк Тосун
80′
80′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Курт Зума
82′
89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
90′+7′
Габриэл Жезус
В английской премьер-лиге состоялся перенесенный матч 27 тура, в котором встречались ливерпульский "Эвертон" и "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой "горожан" со счетом 2:0. Благодаря гостевому успеху "Сити" вышел в лидеры АПЛ.
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