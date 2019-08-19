Футбол
Маммана отказался переходить в «Сассуоло»Sports.ru 12:30
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана решил отклонить предложение «Сассуоло», утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
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Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби
Обновлено в 15:01
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании-лоукостера «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Ширак» армянского города Гюмри.
Обновлено в 15:33
Космос
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами
Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Общество
В Тюмени уволен директор пансионата, где ветерана похоронили в мешке
С поста руководителя тюменского пансионата для ветеранов войны и труда уволен Владимир Максименко.
Обновлено в 03:11
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
Обновлено в 15:16
Политика
Путин и Макрон завершили переговоры во Франции
Обновлено в 15:38
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Правление ЧСР приняло решение выдвинуть на должность мэра Риги своего представителя Олега Бурова, который сейчас временно исполняет обязанности столичного градоначальника, а оппозиционная партия "Для развития Латвии" - главу своей фракции Виестурса Зепса, однако ни один из них до сих пор не мог заручиться необходимой для формирования новой правящей коалиции поддержкой.
Обновлено в 15:09
Футбол
Олег Кононов: «Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы в 6-м туре чемпионата России над ЦСКА (2:1) рассказал, как он чувствует себя в московской команде.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
При атаке на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе погибли три мирных жителя, 12 пострадали, заявило Министерство национальной обороны Турции.
Обновлено в 10:23
Театры
В Северной столице немцы представят «Утопию»
По словам организаторов, «Утопия» Томаса Мора стала только стартовой точкой для развития их собственного замысла, в самом спектакле не будет никаких цитат из романа.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Игры
NVIDIA представила Watch Dogs: Legion с RTX-трассировкой лучей
Обновлено в 06:21
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Технологии
Москвичи смогут проверить готовность устройств для электронного голосования
Перед выборами в Мосгордуму жители столицы смогут проверить, подходит ли их устройство для электронного голосования.
Обновлено в 14:33
Общество
Почти половина жителей РФ никогда не играла в видеоигры
Около половины жителей России (48%) никогда не играли в видеоигры (48%). Играют в видеоигры 19%, перестали — 33% опрошенных.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
Обновлено в 15:02
Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррель
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Здоровье
Врачи перечислили ограничения по употреблению яблок
Обновлено в 09:07
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Футбол
Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне
Экс-полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о расторжении контракта с петербургским клубом и ходе восстановления после операции на колене, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 14:04
Общество
В Минтруде оценили идею штрафов за курение на работе
"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - заявили представители ведомства.
Обновлено в 15:13