Футбол
Маммана отказался перейти в «Сассуоло»Евро-футбол.ру вчера в 12:30
Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана отказался перейти в "Сассуоло". Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, клубы уже согласовали аренду 23-летнего аргентинца за 1 миллион евро с возможностью выкупа за 10 миллионов евро в конце сезона.
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Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено вчера в 06:52
Авто
Ford и Lincoln выпустят новые среднеразмерные электрокроссоверы
Отмечается, что Ford планирует выпускать 65 тыс. экземпляров электрокроссоверов в год.
Обновлено в 00:31
Политика
Представитель Зеленского ожидает трудную зиму из-за споров с Россией
Украину может ждать достаточно трудная зима из-за газовых споров с Россией и дефицита угля, заявил представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Составлен рейтинг самых тусовочных городов мира
Издание Lonely Planet в понедельник, 19 августа, опубликовало рейтинг самых тусовочных городов мира.
Обновлено в 00:49
Происшествия
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
Водоналивную дамбу во вторник начали возводить в Хабаровске после достижения Амуром отметки в шесть метров, барьер защитит от подтопления территорию стадиона имени Ленина, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
The National Interest оценил развитие флота России
Американский журнал The National Interest оценил развитие российского флота.
Обновлено 18 августа в 01:50
Политика
Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8
Путин напомнил, что в свое время была очередь России провести «восьмерку», однако представители иностранных государств не приехали на мероприятие.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Более 400 советских памятников уничтожили в Польше
В Польше в последние годы были демонтированы 427 советских памятников вне мест захоронений.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области
На момент ДТП в салоне Volkswagen находилось пять человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, еще двое мужчин госпитализированы.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
Обновлено вчера в 08:19
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Кино
Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт
В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Теннис
Серена Уильямс назвала теннисистку, от которой фанатеет
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, кто ей импонирует из молодого поколения.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено 18 августа в 10:29
Армия и оружие
Сирийская армия вышла на подступы к Хан-Шейхуну
Правительственные силы развивают наступление на южных подступах.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Игры
NVIDIA представила Watch Dogs: Legion с RTX-трассировкой лучей
Обновлено вчера в 06:21
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Футбол
«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме
Московский "Спартак" выиграл столичное дерби у ЦСКА благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго во втором тайме.
Обновлено вчера в 16:33
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
Новый очаг африканской чумы свиней подтвержден в Приморье
Обновлено вчера в 23:26