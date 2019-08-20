Футбол
Маммана может оказаться в «Фиорентине»Bookmaker-ratings.ru 03:00
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может продолжить карьеру в Серии А. 23-летним игроком интересуется «Фиорентина», информирует TMW. Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал с «Сассуоло» аренду Мамманы сроком на один год с последующим правом выкупа его контракта, однако сделка не состоялась.
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