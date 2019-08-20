Футбол
Маммана отказался от перехода в «Сассуоло»Sport24.ru 12:21
По слухам, «Сассуоло» уже договорился с «Зенитом» об аренде 23-летнего центрбека с последующим правом выкупа, однако сам футболист, взявший несколько дней на размышление, отказался от перехода.
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