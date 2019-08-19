Футбол

Маммана отказался от перехода в «Сассуоло»Sport24.ru 12:21

По слухам, «Сассуоло» уже договорился с «Зенитом» об аренде 23-летнего центрбека с последующим правом выкупа, однако сам футболист, взявший несколько дней на размышление, отказался от перехода.
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«Фиорентина» хочет оформить переход игрока «Зенита» Мамманы

Sport24.ru17:01

СМИ: футболист «Зенита» Маммана отказался переходить в «Сассуоло»

РИА Новости12:59

TMW: «Фиорентина» интересуется Мамманой, игрок из-за этого отказался от перехода в «Сассуоло»

Sports.ru16:50

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Источник: «Фиорентина» рассмотрит возможность приобретения Эмануэля Мамманы

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СМИ: Маммана отказался от перехода в «Сассуоло»

Матч ТВ13:39

СМИ: Маммана отклонил предложение «Сассуоло»

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