Как сообщает TMW, 23-летний аргентинский футболист близок к переходу в «Фиорентину». Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал с «Сассуоло» аренду Мамманы сроком на один год с последующим правом выкупа его контракта за сумму близкую к € 10 млн, но трансфер сорвался.

Маммана может перейти в «Фиорентину»

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