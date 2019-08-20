Футбол
Маммана может перейти из «Зенита» в «Фиорентину»Бомбардир.ру вчера в 17:58
«Фиорентина» решила побороться за защитника «Зенита» Эмануэля Мамману, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, именно из-за интереса флорентийского клуба аргентинский центрбек отказал «Сассуоло».
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Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров
Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено 18 августа в 20:54
Экономика
Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента
В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 10:41
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Россияне начали активно использовать накопления и брать кредиты ради поддержания привычного уровня трат, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Из мэрии Челябинска уволен глава УКСа
В администрации Челябинска произошла новая отставка. Свою должность покидает начальник управления капитального строительства Евгений Пашков.
Обновлено в 00:55
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
Российские банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Как Ким Кардашьян выглядит без макияжа
Ким Кардашьян без макияжа Поклонники модели считают, что проблемы на ее лице - это явно не псориаз, который она все никак не может вылечить, это именно прыщи, которые обычно Ким закрашивает с помощью корректирующих средств.
Обновлено в 00:42
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Турецкая армия вошла в сирийский город Саракиб
Бронетранспортеры турецкой армии направляются в сторону сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет правительственная армия Сирии.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Футбол
Усман Дембеле пропустит около пяти недель из-за травмы
Травму форвард получил в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:1). Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
«Детский мир» планирует запустить маркетплейс товаров для детей
Группа компаний «Детский мир» планирует запустить новый проект — маркетплейс товаров для детей и семьи.
Обновлено в 02:25
Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено вчера в 22:43
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Общество
В России с начала года ускорилась убыль населения
За шесть месяцев 2019-го естественная убыль населения России ускорилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Очевидцы: Машина ГИБДД въехала в стену дома на Невском
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Индонезии ограничили доступ в интернет из-за беспорядков
Массовые беспорядки на востоке Индонезии стали причиной для ограничения доступа в интернет.
Обновлено в 02:04
Экономика
Опубликован список крупнейших должников России
Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников РФ, говорится в публикации РБК.
Обновлено 18 августа в 22:47
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
СМИ сообщили о росте суммы ущерба в деле о хищениях в «Югре» в 27 раз
Соучастие в хищении 200 млрд руб. из обанкротившегося банка вменяют экс-директору московского филиала «Югры» Нине Черновой, а также бывшему главному акционеру банка Алексею Хотину и другим фигурантам дела, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:11
Экономика
Fitch повысило рейтинги четырех российских региональных банков
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента челябинского Челиндбанка, Социального коммерческого банка Приморья "Примсоцбанк", казанского банка "Аверс" и Новосибирского социального коммерческого банка "Левобережный" до уровня "BB" с "BB-" со "стабильным" прогнозом.
Обновлено вчера в 14:38