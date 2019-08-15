Футбол

Маммана может перейти из «Зенита» в «Сассуоло»Нева Спорт 06:10

Аргентинский защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана может в ближайшее время оказаться в чемпионате Италии по футболу. Официальный «Твиттер» журналиста и инсайдера Джанлуки ди Марцио сообщает, что игрок может перейти в «Сассуоло».
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