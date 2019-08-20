Футбол
Маммана может перейти из «Зенита» в «Фиорентину»Бомбардир.ру вчера в 17:58
«Фиорентина» решила побороться за защитника «Зенита» Эмануэля Мамману, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, именно из-за интереса флорентийского клуба аргентинский центрбек отказал «Сассуоло».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Общество
«Дача Сердюкова» осталась застройщику
15-ый апелляционный арбитражный суд согласился с коллегами из Краснодарского арбитража касательно решения по так называемой даче Сердюкова на берегу моря – недалеко от Анапы, и отказал в истребовании участка из владения ООО «Ситиинжиниринг».
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба
Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Новейший Су-57Э покажут на выставке «МАКС-2019»
«На «МАКС-2019» российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет - многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ», - сказано в сообщении «Рособоронэкспорта».
Обновлено вчера в 00:53
Происшествия
Власти Архангельской области решили закупить 1,2 тыс. противогазов
Власти Архангельской области планируют закупить 1,2 тыс. фильтрующих противогазов. Информация о заявке опубликована на портале госзакупок.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Политика
Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Политика
Глава Финляндии рассказал о возможных темах переговоров с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, какие темы планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 21 августа в Хельсинки.
Обновлено в 06:35
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса
27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Религия
Поклонская рассказала об исцелении с помощью явившегося ей святого
Накануне «URA.RU» сообщало, что Наталья Поклонская приезжала 18 августа в Среднеуральский женский монастырь, чтобы помириться с отцом Сергием и вернуть ему перстень Николая II.
Обновлено в 05:47
Авто
BMW показала тизер нового BMW iNext
После первых тизерных изображений электрокара BMW iNEXT, выпущенных в марте, мае и июле текущего года, экологически чистый внедорожник возвращается в серии новых тизеров и видео, демонстрирующих опытные образцы в камуфляже.
Обновлено в 06:42
Финансы
Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам
Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.
Обновлено в 05:14
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Общество
В Петербурге завели дело из-за рекламы на счетах за электричество
Антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении АО "Петроэлектросбыт" (ПЭС) из-за рекламы на квитанциях за электроэнергию по жалобе жительницы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:23
Космос
Астрономы: древний Марс был теплым и дождливым
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов
Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 4 раза
Обновлено в 01:40
Театры
Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено вчера в 06:19
Наука
В России доказали возможность преодоления предела развития процессоров
Принципиальная возможность преодоления предела развития компьютерных технологий была доказана в России.
Обновлено 18 августа в 08:08
Кино
«Союзмультфильм» представил новый мультфильм с Чебурашкой
Обновлено в 06:13