«Фиорентина» решила побороться за защитника «Зенита» Эмануэля Мамману, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, именно из-за интереса флорентийского клуба аргентинский центрбек отказал «Сассуоло».

Маммана может перейти из «Зенита» в «Фиорентину»

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