Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может продолжить карьеру в Серии А. 23-летним игроком интересуется «Фиорентина», информирует TMW. Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал с «Сассуоло» аренду Мамманы сроком на один год с последующим правом выкупа его контракта, однако сделка не состоялась.

Маммана может оказаться в «Фиорентине»

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