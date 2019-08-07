Защитник Артем Мамин стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Спартак". Сообщается, что с футболистом заключен долгосрочный контракт.

Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»

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