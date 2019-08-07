Футбол
Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»Спорт-Экспресс 11:44
Защитник Артем Мамин стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Спартак". Сообщается, что с футболистом заключен долгосрочный контракт.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:22, Вашингтон
Хоккей
СКА одержал первую победу на турнире Sochi Hockey Open
СКА на предсезонном турнире Sochi Hockey Open разгромил ярославский «Локомотив» со счетом 4:0. Петербургский клуб забросил одну шайбу в первом периоде и три — во втором.
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский заявил Путину, что Донбасс не нуждается в особом статусе
Президент Украины Владимир Зеленский сказал российскому коллеге Владимиру Путину о том, что права жителей Донбасса, как и всех украинцев, защищает действующая Конституция, а потому в основной закон нет необходимости вносить какие-либо изменения.
Обновлено в 07:27
Футбол
«Милан» приобрел защитника «Фламенго» Дуарте
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.
Обновлено в 12:07
Здоровье
Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют
Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.
Обновлено в 07:19
Футбол
«Реал» предложил «ПСЖ» € 120 млн и Модрича за Неймара
Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.
Обновлено в 12:50
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Кино
Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону
Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински спродюсирует третий сезон телесериала «Американская история преступлений», посвященный попытке импичмента главе государства, пишет Variety.
Обновлено в 08:39
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25
Наука
Употребление кофе на ночь не приводит к бессоннице
Согласно выводам, риск бессоницы повышает никотин, а вот выпитые за четыре часа до сна кофе или чай никакого негативного влияния на сон не оказывают.
Обновлено в 12:28
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Экс-замминистра культуры Пирумов получил УДО
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский пообещал, что ездить в Крым станет проще
Украинский лидер Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ собирается упростить процедуру получения разрешения для въезда в крымскую республику.
Обновлено в 11:05
Финансы
США официально обвинили Китай в валютных манипуляциях
Вашингтон официально обвинил китайские власти в валютных манипуляциях — после того, как Центробанк КНР не стал противодействовать ослаблению национальной валюты, курс которой впервые за 11 лет превысил 7 юаней за доллар, передает AFP.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:11
Политика
В России ответили генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма
Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – объяснил вхождение Крыма в состав РФ последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Общество
Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте
Один МРТ в Москве приходится на 3-6 тысяч горожан, в то время как во многих странах - на 20-30 тысяч населения Нет у Москвы и проблем с врачами-рентгенологами.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой
48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Политика
В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»
Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Футбол
Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 12:03
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 11:36