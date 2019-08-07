Защитник Артем Мамин стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Спартак". Сообщается, что с футболистом заключен долгосрочный контракт.

Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»

Хоккей СКА одержал первую победу на турнире Sochi Hockey Open СКА на предсезонном турнире Sochi Hockey Open разгромил ярославский «Локомотив» со счетом 4:0. Петербургский клуб забросил одну шайбу в первом периоде и три — во втором.

Политика Зеленский заявил Путину, что Донбасс не нуждается в особом статусе Президент Украины Владимир Зеленский сказал российскому коллеге Владимиру Путину о том, что права жителей Донбасса, как и всех украинцев, защищает действующая Конституция, а потому в основной закон нет необходимости вносить какие-либо изменения.

Политика Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.

Здоровье Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.

Футбол «Реал» предложил «ПСЖ» € 120 млн и Модрича за Неймара Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Кино Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински спродюсирует третий сезон телесериала «Американская история преступлений», посвященный попытке импичмента главе государства, пишет Variety.

Общество Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.

Наука Употребление кофе на ночь не приводит к бессоннице Согласно выводам, риск бессоницы повышает никотин, а вот выпитые за четыре часа до сна кофе или чай никакого негативного влияния на сон не оказывают.

Общество Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Экономика Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.

Политика Зеленский пообещал, что ездить в Крым станет проще Украинский лидер Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ собирается упростить процедуру получения разрешения для въезда в крымскую республику.

Финансы США официально обвинили Китай в валютных манипуляциях Вашингтон официально обвинил китайские власти в валютных манипуляциях — после того, как Центробанк КНР не стал противодействовать ослаблению национальной валюты, курс которой впервые за 11 лет превысил 7 юаней за доллар, передает AFP.

Футбол Давид Луис хочет перейти в «Арсенал» Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.

Политика В России ответили генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – объяснил вхождение Крыма в состав РФ последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Общество Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте Один МРТ в Москве приходится на 3-6 тысяч горожан, в то время как во многих странах - на 20-30 тысяч населения Нет у Москвы и проблем с врачами-рентгенологами.

Здоровье Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.

Гаджеты Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой 48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Футбол Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас» Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.

Политика В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2» Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.

Футбол Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак» Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".