Футбол

Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»Спорт-Экспресс 11:44

Защитник Артем Мамин стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Спартак". Сообщается, что с футболистом заключен долгосрочный контракт.
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Экс-игрок «Спартака» Мамин перешел в «Урал»

Sport24.ru11:41

Воспитанник «Спартака» Мамин перешел в «Урал»

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Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»

Soccer.ru12:22

Бывший защитник «Спартака» Мамин стал игроком «Урала»

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Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»

Спорт-Экспресс11:44

Спартаковец Мамин переходит в «Урал»

Sportbox.RU10:50

Спартаковец Мамин переходит в «Урал»

Матч ТВ10:50
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:22, Вашингтон
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