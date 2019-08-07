Футбол
Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»Спорт-Экспресс 11:44
Защитник Артем Мамин стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Спартак". Сообщается, что с футболистом заключен долгосрочный контракт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Происшествия
В Японии началось извержение вулкана Асама
Обновлено в 09:28
Финансы
Власти США официально признали Китай валютным манипулятором
Минфин США признал Китай манипулирующей валютой страной после того, как китайский Центробанк не принял мер в связи с ослаблением курса юаня.
Обновлено вчера в 01:13
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено в 10:15
Экономика
Стало известно о новой защите банков от санкций
По словам председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, процессинговая организация станет "запасным аэродромом" для банков.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Космос
Из-за лунных землетрясений падают валуны
Благодаря снимкам с лунного разведывательного орбитального корабля ученые смогли изучить прямые признаки прошлых лунных землетрясений в виде скал, образованных разломами, называемыми скатами, и отрывистыми следами, оставленными вызванными лунным землетрясением валунами, прыгающими вниз по крутым стенам ударных кратеров.
Обновлено в 11:50
Политика
Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ
Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.
Обновлено вчера в 06:54
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Космос
Live: запуск ракеты Atlas V со спутником AEHF-5
Запуск ракеты произведут с площадки пускового комплекса номер 41 на мысе Канаверал. AEHF-5 — американский спутник связи военного назначения.
Обновлено в 12:59
Культура
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено в 10:55
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека
Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 18:42
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Экономика
«Делимобиль» планирует IPO на Московской бирже в конце 2020 года
Каршеринговый сервис "Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в конце 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:21
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Уральская туристка погибла на Алтае во время камнепада
Жительница Екатеринбурга погибла во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Алтай.
Обновлено в 12:10
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Зеленский выделит квартиры семьям погибших в Донбассе боевиков
"Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - сообщила пресс-служба президента по итогам совещания с военным руководством по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 07:25
Общество
На Приморье обрушится тропический шторм «Франциско»
Обновлено 05 августа в 00:33
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Министр обороны Казахстана назвал Армейские игры новым форматом военной дипломатии
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назвал Армейские международные игры новым форматом военной дипломатии, служащим расширению и укреплению боевого братства стран мира.
Обновлено в 03:04
Гаджеты
Появилось изображение предполагаемого смартфона Xiaomi Pocophone F1
Предполагается, что это будет аппарат под названием Pocophone F1.В Сети появилось изображение контуров нового устройства.
Обновлено в 11:24
Политика
Сальвини заявил о проблемах в правительственной коалиции Италии
Вице-премьер Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини констатировал разногласия в правящей коалиции, которую его партия составляет с "Движением 5 звезд", и в очередной раз заявил о возможности проведения досрочных выборов.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Разин взял свои слова о Бузовой обратно после встречи с ее мамой
Российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, как изменилось его отношение к певице Ольге Бузовой после встречи с ее матерью.
Обновлено в 05:14
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00