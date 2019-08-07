Футбол

Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»Спорт-Экспресс 11:44

Защитник Артем Мамин стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Спартак". Сообщается, что с футболистом заключен долгосрочный контракт.
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Бывший защитник «Спартака» Мамин стал игроком «Урала»

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Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»

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Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»

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Спартаковец Мамин переходит в «Урал»

Sportbox.RU10:50

Спартаковец Мамин переходит в «Урал»

Матч ТВ10:50
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