Футбол

Суд не пустил детей Мамаева в СИЗОГазета.Ru 10:00

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что суд запретил детям Павла Мамаева увидеться с отцом в СИЗО, сообщает RT на русском.
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Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.
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Суд не пустил детей Мамаева в СИЗО

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Raytheon объединилась с United Technologies

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