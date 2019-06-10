Суд не пустил детей Мамаева в СИЗОГазета.Ru 10:00

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.

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Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что суд запретил детям Павла Мамаева увидеться с отцом в СИЗО, сообщает RT на русском.

Суд не пустил детей Мамаева в СИЗО

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