Происшествия

Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО еще на два месяца
REGNUM
08:41

Тверской суд Москвы постановил продлить содержание в СИЗО полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему клуба «Зенит» Александру Кокорину на срок два месяца, до 8 февраля 2019 года. Об этом стало известно в ходе заседания суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.
REGNUM08:41
Александр Кокорин
Ваша честь, я действительно надеюсь на Вашу профессиональную оценку, я лично хочу ответить за то, что я совершил. А не за то, что пытаются мне приписать непонятные обвинения. Поэтому вину свою частично признаю.
— Александр Кокорин, российский футболистПервый канал 13:52

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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