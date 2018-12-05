Ваша честь, я действительно надеюсь на Вашу профессиональную оценку, я лично хочу ответить за то, что я совершил. А не за то, что пытаются мне приписать непонятные обвинения. Поэтому вину свою частично признаю.

Тверской суд Москвы постановил продлить содержание в СИЗО полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему клуба «Зенит» Александру Кокорину на срок два месяца, до 8 февраля 2019 года. Об этом стало известно в ходе заседания суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО еще на два месяца

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