Мнение, что я могу скрыться за границу, предвзято. 15 лет жизни я отдал спорту, я не хулиган и не рецидивист. Согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Готов полностью сотрудничать со следствием, ведь в наших интересах закончить как можно быстрее. Вину перед Соловчуком признаю частично.