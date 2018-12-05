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Кокорин и Мамаев впервые встретились в суде после ареста
РИА Новости
03:59

Тверской суд Москвы начал заседание, на котором рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста до 8 февраля футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и еще одному фигуранту дела Александру Протасовицкому.
РИА Новости03:59
Павел Мамаев
Мнение, что я могу скрыться за границу, предвзято. 15 лет жизни я отдал спорту, я не хулиган и не рецидивист. Согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Готов полностью сотрудничать со следствием, ведь в наших интересах закончить как можно быстрее. Вину перед Соловчуком признаю частично.
— Павел Мамаев, российский футболистRT на русском 11:04

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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