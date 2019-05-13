Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в ЯрославльБомбардир.ру 10:28

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин могут быть отправлены в колонию в одну из близлежащих областей Москвы, сообщает портал «Ярновости». Если ФСИН решит, что футболисты должны отбывать наказание за пределами столицы, одним из вариантов может стать Ярославль.

Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль

Экономика Китай обвалил американские биржи 1. Китай нанес ответный удар в торговой войне и обвалил биржи США США и Китай около года вели длительные и мучительные торговые переговоры, которые на текущий момент закончились ничем — президент США Дональд Трамп постановил продолжить эскалацию торгового конфликта со второй экономикой мира и ввел пошлины на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов.

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Общество Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.

Политика В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22 Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Экономика Moody’s назвало Россию лидером в СНГ по цифровизации банковских услуг Аналитики Moody’s отмечают, что Россия останется лидером среди стран СНГ по цифровизации банковских услуг, поскольку уровень использования смартфонов и банковских онлайн-услуг в России продолжает расти.

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

Авто Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.

Шоу-бизнес Директор Алсу опроверг слухи о засекречивании итогов шоу «Голос» Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из телеграм-каналов распространил информацию о том, что Ян Абрамов — отец Микеллы — якобы связался с представителя голландской компании Tapla, которая владеет правами на шоу «Голос» и попросил их заскретить результаты проверки итогов голосования в финале шоу, где победила его дочь.

Здоровье Более 1,7 млн россиян поставили прививки против клещевого энцефалита Более 1,7 млн россиян в этом году поставили прививки против клещевого энцефалита, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Общество Как превратить Великий Новгород в город-университет или что такое «стратегия второй руки»? Рассказал глава региона и о том, что есть договоренность с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики о том, что те абитуриенты, которые «не доберут» немного баллов, отправятся учиться в Великий Новгород.

Армия и оружие Названа дата запуска четвертого спутника военной связи «Благовест» Источник в Роскосмосе сообщил, что запуск четвертого спутника военной связи "Благовест" намечен на середину июля 2019 года.

Музыка Директор Каннского кинофестиваля: «Мы не даем Алену Делону Нобелевскую премию мира» Тьерри Фремо, художественный руководитель Каннского кинофестиваля, на пресс-конференции отстоял решение дать французскому актеру Алену Делону почетную Золотую пальмовую ветвь.

Политика Американские сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока - 2» Американские сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) подготовили законопроект, предполагающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока - 2".

Политика Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.

Общество Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.

Шоу-бизнес В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.

Шоу-бизнес Постройневшая Маша Распутина отметила 55-летие Свой первый хит певица записала еще в 1989 в возрасте 25 лет. Сегодня исполнительницы празднует свой 55-летний юбилей.

Музыка Сергей Шнуров распустил группу «Ленинград» Сергей Шнуров официально сообщил, что предстоящий тур группы будет финальным.

Происшествия Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.

Происшествия Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.

Армия и оружие Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.